Ucraina | Biden | “Parlerò con Zelensky di sue richieste di armi”

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha annunciato che “parlerà” con il suo omologo ucraino, Volodymyr, delle suedi ulteriori aiuti militari. “Parleremo”, ha dettorispondendo a un gruppo di giornalisti alla Casa Bianca che gli chiedevano delledidi ricevere aerei da combattimento e missili a lungo raggio. Ieriaveva detto che non invierà aerei da combattimento americani in. “No”, ha risposto a un giornalista che gli chiedeva se avrebbe inviato jet F16 a Kiev, come richiesto daper sostenere il suo sforzo bellico contro la Russia. Il presidente Usa, come ricordato dalla Cnn, aveva già detto in più occasioni che gli aerei non sono sul tavolo. La ...