Ucraina | Biden | Parlerò con Zelensky di sue richieste di armi

Ieriaveva detto che non invierà aerei da combattimento americani in. "No", ha risposto a un giornalista che gli chiedeva se avrebbe inviato jet F16 a Kiev, come richiesto da Zelensky ...Il presidente Usa Joeha risposto 'no' oggi a chi gli ha chiesto se gli Stati Uniti forniranno jet da combattimento F - 16 all'. La settimana scorsaha annunciato la decisione di inviare al Paese 31 carri armati Abrams. Poco dopo quell'annuncio, Yuriy Sak, consigliere del segretario alla Difesa ucraino, aveva ...

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Mosca: Xi Jinping in Russia in primavera. Pechino non conferma. Ex ... la Repubblica

Biden dice che discuterà con Zelensky l'invio di nuove armi in Ucraina Fanpage.it

Ucraina, il 'No' secco di Biden a chi gli chiede se gli Usa invieranno a Kiev i caccia F-16 Repubblica TV

Ucraina: Biden dice no all'invio degli F-16 Libero Tv

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che “parlerà” con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, delle sue richieste di ulteriori aiuti militari. “Parleremo”, ha d ...Dopo aver negato gli F16 all'Ucraina, Joe Biden ha detto che discuterà con il presidente u Zelensky l'invio di nuove armi a Kiev. Precisando:"Il sostegno politico, economico e militare all'Ucraina e l ...