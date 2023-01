Ucraina | “127 500 soldati Russia uccisi da inizio guerra”

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le forze armate dell’hanno annunciato oggi di aver ucciso 850russi durante l’ultima giornata di scontri. Il numero totale dirussidall’dell’invasione è salito a 127.500, dato che contrasta con quello fornito da Mosca, che da settimane non aggiorna il bilancio delle vittime. Dall’invasione russa, – ha reso noto su Facebook lo Stato Maggiore ucraino – sono stati distrutti 3.201 carri armati, 2.197 sistemi di artiglieria e 221 sistemi di difesa aerea. Sono inoltre stati abbattuti anche 293 aerei, 284 elicotteri, 1.951 droni, 796 missili da crociera, e distrutti 18 imbarcazioni, 5.048 mezzi e serbatoi di carburante e 200 pezzi di “equipaggiamento speciale”.0 Lanon fornisce dati sulle vittime del conflitto da settembre, quando ...

