Uccise il figlio violento | poliziotto condannato a 21 anni

(Di martedì 31 gennaio 2023) AGI - Ventunodi reclusione per l'accusa di avere ucciso con 14 colpi della pistola di ordinanza ile con problemi psichici che dalo picchiava e gli estorceva soldi. La Corte di assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, haGaetano Rampello, 59in servizio al reparto mobile della Questura di Catania, che ha confessato l'omicidio delventiquattrenne Vincenzo. I giudici hanno escluso le aggravanti della premeditazione e riconosciuto le attenuanti generiche e della provocazione che hanno consentito di contenere molto la pena. L'omicidio è avvenuto il primo febbraio 2022 in piazza Progresso, a Raffadali, in provincia di Agrigento, dove i due si erano dati appuntamento perchè il ...

