Tutti vogliono viaggiare? Intanto l’emergenza è arrivata sui banchi del Parlamento

(Di martedì 31 gennaio 2023) Rinnovare o ritirare un nuovo passaporto è diventata una vera odissea. L’attesa può durare mesi, nei casi più critici fino a otto. E adessoanche in, il quale sta cercando qualche soluzione. E qualche idea per mitigare almeno il problema, sembra inizi a prendere forma. X Caos passaporto Il passaporto è un documento di riconoscimento, ma è soprattutto il ...

... perché gli italiani loinsieme dopo anni (quelli della pandemia) in cui non l'hanno chiesto né usato. se non è una scusa puerile (come di fatto è) è la confessione pubblica di un ...... il diritto alla salute, che la Costituzione riconosce a, anche a chi è ristretto in carcere. ... altrimenti altri seguirebbero la stessa (pur straziante) strada per ottenere ciò cheo ...

Raspadori: "Tutti vogliono aiutare la squadra, questa è la nostra mentalità" DAZN

Spalletti, tutti lo vogliono: al Napoli fino al 2024, la strategia di De Laurentiis napolipiu.com

Jack Miller ricorda le pressioni della MotoGP: «Tutti vogliono risultati ... Motorcycle Sports Italian

Tutti vogliono il passaporto, domenica 5 febbraio la Questura apre al ... SardiniaPost

Tutti vogliono Sciroppo di Teatro - LivingCesenatico.it Livingcesenatico

Le probabili formazioni di Napoli-Roma: dubbio Spinazzola-El Shaarawy, Zalewski gioca Queste le ultime di formazione su Napoli-Roma, provenienti dai nostri inviati: Napoli-Roma -… Leggi ...Il presidente del Consiglio alla presentazione del Progetto 'Polis-Casa dei servizi digitali' di Poste Italiane traccia la rotta del Paese per ...