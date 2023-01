Tutti vogliono vedere Kvara | la Georgia vuole la tratta aerea Napoli-Tiblisi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 gennaio 2023) Khvichatskhelia fin da subito ha iniziato a incantare con la maglia del, un numero sempre crescente di abitanti dellasi è riversato nel capoluogo campano non solo per assistere alle sue partite allo stadio Diego Armando Maradona, ma anche per visitare la città che ospita il proprio beniamino. Negli ultimi mesi capita molto spesso dipersone in giro per strada con la sua maglia oppure con la bandiera della. La richiesta di voli per, in, è aumentata a tal punto che l’Unione aeroportini sta portando avantitive per l’aggiunta di un volo diretto verso. Ad annunciarlo è Irakli Karkashadze, direttore del sindacato, in onda sulla rete televisiva ...