Tutti pazzi per Kvaratskhelia | i georgiani chiedono il volo diretto per Napoli

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) Khvichaha fatto crescere in maniera esponenziale le visite dei. Da quando l’attaccante gioca in Serie A, la richiesta di voli per, in Georgia, è aumentata a tal punto che l’Unione aeroportista portando avanti trattative per l’aggiunta di unverso il capoluogo campano. Irakli Karkashadze,re del sindacato, lo ha comunicato ad una rete televisiva georgiana: la compagnia aerea che potrebbe unire le due città dovrebbe essere Wizz Air. SportFace.