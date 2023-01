Tutta la bellezza della Cometa di Neanderthal immortalata dagli Astrofili di Palidoro

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 31 gennaio 2023) Fiumicino – L'incredibile scattodie la stella Iota Draconis,il 24 gennaio 2023. "La doppia coda – spiegano Umberto Zecchini, Paolo Diamanti e Giuseppe Conzo (Gruppo) – è in direzione opposta e si osserva la coda di ioni. Nella parte posteriorecoda principale si vede la galassia NCG5907. La foto è stata scattata con Telescopio Omegon 1370 mm RC6 e fotocamera Canon 550-D modificata a pieno spettro in formato APS-C. Somma di 60 pose da 60 secondi ciascuna per un totale di 1 ora di integrazione".