Tumore al seno | Fda approva un nuovo farmaco di Menarini

(Di martedì 31 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti hato la molecola elacestrant (ORSERDU) per il trattamento di un sottotipo di cancro alavanzato o metastatico.Si tratta di un degradatore selettivo del recettore degli estrogeni (SERD) per il trattamento di donne in post-menopausa e di uomini adulti con carcinoma mammario avanzato o metastatico, positivo per il recettore degli estrogeni (ER+) e negativo per il recettore HER2-, che abbiano sviluppato mutazioni di ESR1, dopo almeno una di linea di trattamento con terapia endocrina. “E’ il primo e unico SERD a somministrazione orale ad aver completato con successo l’ultimo step dello sviluppo clinico (fase III) e ad essereto da un’autorità regolatoria”, si legge in una nota.Ilsarà disponibile negli Stati Uniti ...

MILANO " La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato la molecola elacestrant (ORSERDU) per il trattamento di un sottotipo di cancro alavanzato o metastatico. Si tratta di un degradatore selettivo del recettore degli estrogeni (SERD) per il trattamento di donne in post - menopausa e di uomini adulti con carcinoma mammario ...La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato la molecola elacestrant (ORSERDUTM) per il trattamento di un sottotipo di cancro alavanzato o metastatico. Il farmaco sarà disponibile negli Stati Uniti tramite Menarini Stemline, azienda biofarmaceutica acquisita dal Gruppo Menarini nel 2020, che ha reso nota la notizia. ...

Tumore maschile al seno, la delibera con gaffe della Regione Lombardia: «Esame ginecologico gratuito» Corriere Milano

Menarini, via libera Fda a farmaco per sottotipo tumore seno - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Tumore seno Her2-low. Via libera in Europa a trastuzumab deruxtecan come monoterapia Quotidiano Sanità

Milano, tumore al seno: la Fondazione Veronesi cerca Pink ambassador IL GIORNO

Il supporto psicologico aiuta le donne con un tumore al seno Fondazione Umberto Veronesi

MILANO - La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato la molecola elacestrant (ORSERDU) per il trattamento di un sottotipo di cancro al seno avanzato o metastatico. Si tratta d ...Si inaugura il 3 febbraio alle 16,30 a Rende, nei giardini della casa comunale di piazza Borromeo, la panchina rosa, simbolo della lotta ai tumori al seno. “Sensibilizzazione e sostegno alla ricerca ...