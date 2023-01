Tullio | laureato | vuole fare il netturbino | “Almeno è un posto fisso”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Unracconta che ormai il suo sogno è quello di vincere il concorso per diventaree avere, così, il. Il protagonista di questa storia èTocco, 37enne di Palermo. L’uomo racconta di non avere mai avuto un contatto a tempo indeterminato e di vivere ancora a casa della madre.L'articolo proviene da Leggilo.org.

Nonostante la laurea all'Accademia di Belle arti con specializzazione in decorazione, Tullio, 37 anni, non ha mai avuto un lavoro a tempo indeterminato ...