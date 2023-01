Troppi escursionisti | gli animali alpini diventano specie notturne

Leggi su optimagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Gliselvatici che vivono sulle alpi si stanno trasformando in esseri notturni per evitare le possibilità di incontrare gli esseri umani che, durante le ore diurno, affollano il loro habitat. Lo rende noto uno studio effettuato dal Museo delle scienze (Muse) di Trento e dell’Università di Firenze dal titolo “Crowded mountains: Long-term effects of human outdoor recreation on a community of wild mammals monitored with systematic camera trapping”. A partire dal 2015 i ricercatori si sono avvalsi di 60 fototrappole sistemate in una delle aree delle Dolomiti del Trentino occidentale più frequentate dagli, in modo da monitorare i movimenti sia degliche delle persone. Marco Salvatori, primo autore dello studio, spiega che “delle oltre 500.000 foto raccolte in 7 anni di ricerca il 70% ritrae persone e il tasso ...