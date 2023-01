Tre auto si scontrano sulla Fortorina | una persona trasportata in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente stradale questo pomeriggiostatale 212in contrada San Chirico, alle porte del capoluogo. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrare trevetture e unaè rimasta ferita rendendo necessario il trasporto in. Il traffico ha subito un rallentamento a causa della presenza di detriticarreggiata. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti una volante della Polizia Stradale e i carabinieri, rispettivamente per i rilievi del caso e per disciplinare il traffico veicolare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.