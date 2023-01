30in un giorno" arriverà in sala pergiornate il 20, 21, 22 marzo 2023 distribuito da Vision Distribution. Scheda artista: Ligabue TAGS Elisa , Francesco De Gregori , Loredana Berté , ......nella classifica aggiornata al 2023 è che l'Italia è salita in top ten dopo che negli ultimi... Nelle ultimeposizioni - dal 148° al 150° posto - invece, troviamopiccoli Paesi quali, ...

Brexit, il sondaggio plebiscito tre anni dopo: tutti (o quasi) contro l’uscita dall’Ue. Londra nel 2023 cresc… la Repubblica

Tre anni fa la Brexit, il bilancio è negativo Sky Tg24

Tre anni di Brexit, in molti oggi voterebbero diversamente Tiscali Notizie

Brexit, tre anni dopo RSI.ch Informazione

Brexit, tre anni dopo: storia di un “insuccesso” per il Regno Unito Money.it

Dal 31 gennaio 2023 tutte le domande iniziali di sperimentazione clinica nell'Unione europea devono essere presentate tramite il Clinical Trials Information System (Ctis)che diventa "il punto di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...