Transizione energetica | Luca De Meo | “Il nemico è l’inquinamento | non una tecnologia Servono regole chiare”

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Il, non una particolare“. Per il suo debutto mediatico come numero uno dell’ACEA (l’associazione dei costruttori europei)De Meo ha ripreso lo stesso concetto (e quasi le stesse parole) con cui Akio Toyoda, ormai ex amministratore delegato di Toyota, aveva approcciato laammonendo sui rischi dell’affidarsi alla sola opzione elettrica per la decarbonizzazione. De Meo ha sottolineato come l’automotive europea abbia a lungo detenuto un vantaggio competitivo grazie ai motori termici, ma non sarà più così con l’elettrico. “Siamo a un punto di svolta. Dobbiamo agire come squadra, non singolarmente e focalizzarci sulle soluzioni che generino valore per gli operatori del comparto, i cittadini e le istituzioni. L’industria ...