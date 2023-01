Tragedia in Irpinia | carabiniere 58enne stroncato da un malore improvviso

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCesinali (AV) – Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange l’Appuntato Scelto Spiniello Giuseppe,domiciliato a Santo Stefano del Sole, in servizio alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino. Poco fa, a Cesinali, è statoda un infarto mentre era alla guida della sua auto, riuscendo con le sue ultime forze ad accostare sul ciglio della Strada Provinciale, prima di accasciarsi sul volante. Avrebbe dovuto intraprendere regolare servizio poco dopo. Con profondo cordoglio ci stringiamo alla sua famiglia, in particolare alla moglie Giuseppa e ai figli Enrico, Maria Debora e Roberta, certi che il suo esempio resterà vivo nei cuori di colleghi e amici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

