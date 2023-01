Tragedia a Campagna | imprenditore muore  mentre lavora nella sua azienda

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- È mortostavandosuadi legnami, un giovanedi 23 anni di. Lasi è verificata questa sera, in località Quadrivio di. A perdere la vita, G. S., titolare di una notadizione legnami. Al momento dell’incidente, sulle cui dinamiche indagano i carabinieri della locale stazione di, l’stavando da solo inquando potrebbe essere stato raggiunto e colpito da alcuni tronchi di legno che stava sistemando e che potrebbero avergli procurato il decesso. Inutile il tentativo dei ...

...costruzione si va deteriorando e si capisce come uno dei maggiori protaganisti di questa... esattamente quando è stata lanciata ladi vaccinazione in Israele. Un aumento minore è ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ...costituiscono una prova le immagini che vi proponiamo e che si riferiscono ad una strada di...

Tragedia a Campagna, imprenditore muore mentre lavora nella sua ... anteprima24.it

Trani - Tragedia in campagna: domani fiaccolata del centro antiviolenza Save BAT Magazine

Tragedia familiare a Trani: omicidio-suicidio in una villetta nella ... PugliaViva

La tragedia in Mugello: Yorge, morto mentre lavorava travolto da un carro LA NAZIONE

Tragedia in cantiere, muore un operaio 56enne Ticinonline

CAPANNORI: Un uomo di 56 anni è stato soccorso dai pescatori e dal personale del 118, i medici ne hanno constatato il decesso durante il trasporto in ospedale ...La coppia, originaria della Liguria, circa vent’anni fa decise di trasferirsi in campagna, riuscendo a conquistare la simpatia e la stima degli abitanti. «Una famiglia benvoluta da tutti», dicono ...