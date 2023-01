Traffico Roma del 31-01-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione e continuano i disagi sulla tangenziale chiusa per un incidente la Galleria della Nuova Circonvallazione in direzione San Giovannidella tangenziale di iato in viale Somalia e Batteria Nomentana Ci sono code a partire da Corso Francia ripercussioni anche per ilin via dei Campi Sportivi viale della Moschea in direzione della tangenziale verso la sala proviamo code tra Tiburtina e Batteria Nomentana e per incidente stata chiusa anche via del Lido di Castel Porziano tra la litoranea e via di castelporziano sul raccordo si incontrano code sulla carreggiata interna tra la Bufalotta e Prenestina in esterna code a tratti tra la puntina El Anagnina sul tratto Urbano della A24 auto in coda Verso il raccordo dal Viale Togliatti intenso è fortemente rallentato il ...