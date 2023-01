Traffico Roma del 31-01-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione Iniziamo da un incidente nella galleria della Nuova Circonvallazione interna tra le uscite di Monti Tiburtini e la stazione Tiburtina verso San Giovanni Ci sono code Inoltre la chiusura alper consentire i rilievi con deviazione delalle uscite di viale Somalia e Batteria Nomentana sempre verso San Giovanni altre file si incontrano tra il Foro Italico e la Salaria in direzione Olimpico file tra Tiburtina e la Salaria auto in fila sulla carreggiata interna del raccordo tra Nomentana e Prenestina in esterna tra la Pontina è la diramazione diSud sulla Cassia visto si procede in coda in uscita dalla Ale tra il raccordo e Castel de’ ceveri prudenza sulla Tuscolana incidente all’incrocio con via di Torre Spaccata verso il centro trasporto ...