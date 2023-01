Traffico Roma del 31-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto file sulla tangenziale Tra l’olimpico e Tor di Quinto verso la Salaria carreggiata ridotta nella galleria Fleming e ricordiamo che proprio la galleria sarà chiusa per lavori in orario notturno dalle 22 alle 6 con direzione San Giovanni intenso è fortemente rallentato ilin via di Boccea tra via balmuccia e via del quartaccio e rallentamenti anche sulla stessa via del quartaccio per incidente possibili disagi in via Gregorio VII altezza Largo Cardinal galamini in direzione di piazza di Villa Carpegna proseguono i lavori di potatura in via Nomentana chiusa tra viale Regina Margherita & corso Trieste le due direzioni Enel Sotto via Guidi a Chiusa la rampa di uscita sulla Nomentana interventi in programma fino alle 18 tesi lavori sul viale Trastevere chiuso al...