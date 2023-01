Traffico Roma del 31-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023) Luceverdetrovati all’ascolto sta diminuendo di intensità alnella capitale permangono rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra gli svincoli Appia e Tuscolana subito al Foro Italico coda tra la Farnesina e Corso di Francia in direzione San Giovanni sul lungotevereintenso tra ponte Giuseppe Mazzini e Ponte Palatino in direzione Testaccio che proseguono i lavori di potatura in via Nomentana fino alle ore 8 tra viale Regina Margherita & corso Trieste con possibili chiusure In entrambe le direzioni per questo motivo divieto di transito per il sottovia Ignazio Guidi unicamente per l’uscita che permette di accedere sulla stessa via Nomentana direzioni per le linee bus di zona lavori al manto stradale in via Anastasio II con il restringimento di carreggiata dalla Oreste Giorgi fino al ...