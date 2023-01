Traffico Roma del 31-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata esterna concludi tra l’uscita per la Cassia Veientana e Boccea code perin carreggiata interna tra casa e Appia rallentamenti e code persulla tangenziale Tra lo svincolo per via Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione stadioincolonnato sulle tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale delle Sette Chiese la polizia locale segnala un incidente con rallentamenti in prossimità di via Ardeatina sulla Pontina si sta in coda per lavori etra Castel di Decima e via Cristoforo Colombo verso l’Eurin coda su via del raccordo a Circonvallazione Cornelia trafficata via Boccea allenamenti sul lungotevere tra ponte Palatino e Ponte Giuseppe Mazzini ...