Traffico Roma del 31-01-2023 ore 07 | 30

(Di martedì 31 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aNordin coda in via Flaminia tra Labaro e due punti coda sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra l’uscita Casilina e a Gianco delsul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale è proprio sulla tangenziale Siete in coda tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni coda peranche tra lo svincolo per via delle Valli via dei Campi Sportivi direzione stadiorallentato su via Aurelia dalla raccordo anulare a Circonvallazione Cornelia sulla Pontina rallentamenti e code a tratti per lavori tra Pomezia e Castel di Decima direzione didi potature in via Nomentana dalle ore 8 alle ore 18 tra viale Regina Margherita & corso Trieste con le ...