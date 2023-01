Traffico di hashish | l'ex Juventus Michele Padovano sorride dopo 17 anni | assolto

Padovano era stato coinvolto nel 2006 in una vasta inchiesta della procura di Torino su undi. In primo grado la pubblica accusa aveva chiesto 24 anni di reclusione. La Cassazione ...L'origine della vicenda risale addirittura al 2006, quando l'ex calciatore era stato coinvolto in una vasta inchiesta della procura di Torino su undi

Droga: traffico hashish con la Spagna, 8 arresti a Taranto Agenzia ANSA

Chili di hashish dalla Spagna a Taranto: smantellata rete di traffico droga, 10 misure cautelari La Gazzetta del Mezzogiorno

Traffico di hashish con la Spagna, 8 arresti a Taranto RaiNews

Traffico di stupefacenti, operazione simultanea tra Italia e Albania: 43 misure e sequestro di oltre 4 milioni Il Fatto Quotidiano

Traffico internazionale di droga, 43 arresti: le serre di marijuana ... Prima Mantova

Genova - E' stato assolto a Torino dall'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti l'ex calciatore Michele Padovano, attaccante che ha giocato, tra le altre squadre, in Juventus, N ...Nel 2006 era stato coinvolto in un'inchiesta della procura di Torino che aveva chiesto 24 anni di reclusione: la Cassazione ha poi annullato la condanna a sei anni e otto mesi, fino all'ultima parola ...