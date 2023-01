Tottenham | Porro a Londra | lo Sporting chiude per il sostituto

Secondo quanto riportato da The Athletic , il laterale spagnolo del Barcellona è la chiave per lasciar partire Pedro, direzioneSembrava cosa ormai fatta il suo passaggio in Inghilterra, al, la squadra di Antonio Conte. Secondo l'ultima indiscrezione, però, la questione sponda Spurs potrebbe clamorosamente essere ...

TMW - Tottenham, finalmente Pedro Porro: accordo raggiunto con lo Sporting CP TUTTO mercato WEB

Le aperture portoghesi - Pedro Porro-Tottenham, fumata bianca. Assalto Chelsea a Enzo TUTTO mercato WEB

Tottenham, colpaccio Porro per Conte | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Dopo il Tottenham, anche il Chelsea punta Pedro Porro. L'ostacolo è sempre la clausola TUTTO mercato WEB

Tottenham, Pedro Porro si avvicina: pronti 40 milioni da versare nelle casse dello Sporting TUTTO mercato WEB

Le aperture portoghesi di oggi, martedì 31 gennaio 2023. A Bola "Vao os anéis" Lo Sporting perde Pedro Porro, che ha già.Mercato estero, il Tottenham chiude per Pedro Porro. Fatta per il terzino destro proveniente dallo Sporting Lisbona.