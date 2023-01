Totocalcio | la schedina del 4-7 febbraio 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ha pubblicato la nuovadel nuovoper quanto concerne le partite di calcio che si giocheranno tra il 4 e il 7. Di seguito ecco allora il nuovo concorso dello storico gioco a premi che consente a chi scommette sugli esiti delle partite, in base alle differenti formule scelte, di vincere cifre molto alte. Di seguito vi proponiamo la nuovacon gli eventi obbligatori, otto, presenti nel pannello A, e gli eventi opzionali, dodici, che trovate nel pannello B. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI) 1 Inter – Milan 2 Stoccarda – Werder Brema 3 Fiorentina – Bologna 4 Palermo – Reggina 5 Girona – Valencia 6 Rennes – Lille 7 Torino – ...