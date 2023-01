Tosca ‘sistema’ la difesa | con il rumeno e Glik resta solo una maglia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’arrivo, o meglio il ritorno, di Alinsistema, almeno numericamente, la retroguardia del Benevento. Archiviato il passaggio allaa quattro, nel Sannio si sta vivendo un déjà-vu della scorsa estate, quando la premiata ditta Foggia–Caserta decise di fretta e furia di virare sul 3-5-2, ridisegnano scelte e strategie di mercato a pochi giorni dal gong. Nella testa di Fabio Cannavaro, fin dall’approdo all’ombra della Dormiente, c’era una linea a quattro come base di partenza, ma il campione del mondo ha dovuto rivedere le proprie idee strada facendo. Avanti con laa tre fino al termine della stagione, motivo che ha indotto il direttore sportivo a rompere gli indugi su, riportando ilnel Sannio. Il mancino ex Gaziantep era stato ‘bocciato’ come ...