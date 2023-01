Tortura una tartaruga fino alla morte e posta il video. Denunciato un ragazzino

(Di martedì 31 gennaio 2023) L'animale è stato massacrato a pietrate in un parco pubblico a La Spezia. Ha provato a ripararsi sott'acqua ma non è riuscito a sfuggire al suo aguzzino. E' morto dopo giorni di agonia

Alfredo Cospito è molto vicino vero e vivo e quindi vi èvicinanza tra tutti gli altri insorti ... Aldo e Lucas Hernandez Valdes, Toby Shone e tutti i prigionieri nelle camere didel regime ......allo sciopero della fame di Alfredo Cospito' e a 'tutti i prigionieri nelle camere didel ... i giudici, i poliziotti, i politici e i diplomatici non abbianovita tranquilla, si sentano ...

Tortura una tartaruga fino alla morte e posta il video. Denunciato un ... ilGiornale.it

Caso Cospito, il punto dell'avvocato: «Il 41bis va abolito, è una tortura» La Gazzetta del Mezzogiorno

Caso Cospito, Vittorio Feltri: "Non è un discorso così chiaro quello di ... La7

Il governo si sta vendicando contro Cospito, farlo uscire è una questione di giustizia Il Riformista

Bahrain, le torture lasciano ferite invisibili nei detenuti politici e impediscono loro di riprendere una vit… la Repubblica

L'animale è stato massacrato a pietrate in un parco pubblico a La Spezia. Ha provato a ripararsi sott'acqua ma non è riuscito a sfuggire al suo aguzzino. E' morto dopo giorni di agonia ...Somigliava in modo inquietante a un dispositivo di tortura e forse questa somiglianza poteva essere intesa come una segnale: il ...