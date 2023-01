Torna l’Anticiclone ma dalla Russia si avvicina nocciolo di aria gelida | previsioni meteo

'ondata di aria gelida che in questi giorni sta interessando il nostro Paese si sta per smorzare. E' in arrivodelle Azzorre che portera bel tempo e temperature più miti di giorno . In arrivo bel tempo ma ventoso E' quanto annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ...'ondata di aria artica che in questi giorni sta interessando il nostro Paese si sta per smorzare. E' in arrivodelle Azzorre che portera bel tempo e temperature più miti di giorno. E' quanto annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo il quale però un vento da ...

Meteo, torna l'anticiclone delle Azzorre: bel tempo e temperature più miti la Repubblica

Torna l'anticiclone, freddo allenta la presa: previsioni meteo settimana Adnkronos

Meteo, ritorna l'anticiclone delle Azzorre: tempo buono e rialzo delle temperature Sky Tg24

Meteo: Prossima Settimana, da Lunedì torna l'anticiclone, poi ci attendono grosse novità; la tendenza iLMeteo.it