Torino | ufficiale l’arrivo di Gravillon

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilha comunicato ufficialmentedallo Stare de Reims di Andreaw, difensore ex Sassuolo Di seguito il comunicato del. COMUNICATO – «IlFootball Club è lieto di comunicare di aver acquisito dallo Stade de Reims, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreawè nato a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, l’8 febbraio 1998. Nel 2014 è entrato a far parte delle giovanili dell’Inter con cui ha vinto la Coppa Italia Primavera nella stagione 2015/’16 e il Campionato Primavera in quella successiva. Ha esordito in Serie A con il Benevento il 24 settembre 2017 nella sfida contro il Crotone: 2 presenze in totale con i campani prima di traferirsi nel ...

... ma il contratto per il prestito tra ile i campani non sarebbe stato depositato in tempo. ... Giornata comunque frenetica all'hotel Sheraton in zona San Siro a Milano, sededel ...19.10 Martin Hongla saluta il Verona :il trasferimento al Valladolid in prestito con diritto di riscatto. 19:02 Scambio trae Sampdoria, Emirhan Ilkhan, in blucerchiato, e Ronaldo ...

Torino, UFFICIALE: un centrocampista ceduto in Olanda | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Calciomercato Torino, UFFICIALE: Edera al Pordenone Toro.it

Vieira al Torino, è UFFICIALE: la formula Toro.it

UFFICIALE: Torino, ecco Gravillon. Arriva dal Reims in prestito con diritto di riscatto TUTTO mercato WEB

Torino, ufficiale il colpo Ilic: il centrocampista ritrova il maestro Juric La Gazzetta dello Sport

Alla fine arriva anche la notizia della cessione di Sasa Lukic, ufficializzata poco fa, come da comunicato stampa della società granata: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto ...Ultimo giorno di calciomercato, occhi aperti per i fantallenatori. Queste sono state tutte le operazioni ufficiali delle ultime 24 ore di mercato, il termine dei trasferimenti in Serie A era alle 20.