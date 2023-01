Torino | UFFICIALE | Edera ceduto in Serie C

Un'attenzione particolare - nella selezione- alle autrici e ai piu' giovani esordienti ... quello annullato al difensore della Roma Maurizio Turone il 10 maggio 1981 al Comunale di...'IlFootball Club comunica di aver ceduto al NAC Breda, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthew Garbett.'

Ufficiale, Ilic dal Verona al Torino: i dettagli dell'operazione Tuttosport

UFFICIALE: Torino, finisce il tormentone. Preso Ilic dall'Hellas Verona TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - Torino, preso Ilic dal Verona: l'annuncio Fantacalcio ®

Ilic al Torino: è UFFICIALE Toro.it

Torino, è ufficiale l’arrivo di Ilic dal Verona Fiorentina.it

AGGIORNAMENTO ORE 13:40- Come riporta Tuttosport, in questo ultimo giorno di mercato, il Torino farà un ultimo tentativo per Isak Hien. C'è già l'accordo con ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...