Titoli Stato | collocati 9 mld in Btp e CCteu | rendimento decennale sale a 4 | 28%**

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen. -(Adnkronos) - Rendimenti in rialzo nelle aste con cui oggi il Tesoro ha collocato 9 miliardi di euro in Btp a 5 e 10 anni ea 6 anni. Nell'asta di titoli in scadenza ad aprile 2028 sono statiBtp per 4 miliardi a fronte di una domanda per 5,5 miliardi: rispetto all'ultima asta del 28 novembre scorso ilmedio è salito di 14 punti al 3,70%. Ancora più forte l'incremento registrato nell'asta di Btp a 10 anni (maggio 2033): a fronte di una domanda di 4,71 miliardi sono statititoli per 3,5 miliardi con un tasso cresciuto di 31 punti fino al 4,28%. Infine nell'asta dicon scadenza ad aprile 2026 l'importo collocato èpari a 1,5 miliardi con uncresciuto di 4 punti al 2,58%.