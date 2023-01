Tiro a segno | Coppa del Mondo Jakarta 2023 | nella carabina 10 metri a squadre vittorie di Kazakistan ed Austria

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023)quarta giornata di finali della prima tappa delladeldi, in corso a, in Indonesia, si sono svolte le competizioni adellada 10tra le donne per ile tra gli uomini per l’. Non era in gara l’Italia.gara femminile il Gold Medal Match sorride aldi Alexandra Le, Anastassiya Grigoryeva e Yelizaveta Bezrukova, che alla fine di un testa a testa tiratissimo supera all’ultimo colpo Singapore di Natanya Huiyi Tan, Fernel Qian Ni Tan e Martina Lindsay Veloso con lo score di 17-15. Nel Bronze Medal Match il gradino più basso del ...