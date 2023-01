Tifosi pazzi del Napoli | la situazione per i biglietti del match contro la Cremonese

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’entusiasmo tra idelè ormai alle stelle, considerando l’ottima stagione che sta conducendo la formazione al servizio di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono primi in campionato a quota 53 punti con un distacco di ben 13 distanze dall’Inter secondo in classifica. La roseache sta vivendo la squadra di Aurelio De Laurentiis fa ben sperare i supporter partenopei, che sperano di realizzare il sogno del tricolore. FOTO: Getty Images,Prossima sfida al MaradonalaDalla Juventus alla Roma, lo Stadio Diego Armando Maradona ha vissuto momenti entusiasmanti insieme siche hanno gremito gli spalti dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. Sold out su sold out per lo stadio del, che si ...