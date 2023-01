Thomas Merton | il monaco scrittore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il 31 Gennaio 1915 a Prades nacque, uno, teologo ecristiano statunitense dell’ordine dei Trappisti, oltre che mistico. Figlio di pittori scrisse più di sessanta opere tra poesia e prosa. Ha trattato tematiche quali: pace, diritti civili ed ecumenismo. : vita “La migliore, l’unica maniera per conservare l’amore, è darlo”.Suo padre era originario della Nuova Zelanda, sua madre americana. Quandoaveva solo un anno di vita la sua famiglia si trasferì negli Stati Uniti a causa della Prima Guerra Mondiale. Nel 1921 sua madre morì di cancro; lui aveva solo sei anni. La sua infanzia fu triste poiché era sempre lontano dal fratello e suo padre era via per lunghi periodi, occupato in diversi viaggi. Quest’ultimo ...