Thomas colpito per uno scambio di persona | la nuova pista nell’agguato di Alatri

Leggi anche Spari ad Alatri, il testimone: "Due colpi, poi il sangue a terra" Spari ad Alatri, l'amica di: "per sbaglio, confuso per giacchetto" Frosinone, spari nel centro di Alatri: ...Lo ha detto il sindaco di Alaltri, Maurizio Cianfrocca, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica indetto all'indomani del ferimento diBricca,alla testa da un ...

Spari ad Alatri, l'amica di Thomas: "Colpito per sbaglio, confuso per giacchetto" Adnkronos

Thomas Bricca: il 18enne di Alatri colpito alla testa in una sparatoria ... Open

Il 'colpo' impossibile che ha colpito Thomas Bricca: "Lotta ancora tra la vita e la morte" Today.it

Spari ad Alatri, Thomas Bricca in coma irreversibile: ancora lieve attività cerebrale Adnkronos

Spari ad Alatri, Thomas Bricca in coma irreversibile: ancora lieve ... Entilocali-online

È distrutta Federica, la madre di Thomas Bricca, il ragazzo colpito ieri sera alla testa da un proiettile sparato da diversi metri di distanza da due persone che poi sono fuggite. Il 19enne, ...Thomas Bricca, 18 anni, lotta tra la vita e la morte dopo essere stato colpito da un proiettile mentre si trovava ad Altri con alcuni amici.