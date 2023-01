Thomas Bricca vittima della sparatoria ad Alatri | il colpo forse per errore | la moto e le testimonianze Cosa sappiamo

...della Procura di Frosinone e dei militari del comando provinciale e della compagnia di Alatri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto con il colpo che ha preso alla testa, ...Non ha superato il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa ed è stato dichiarato clinicamente morto., 18 anni, era stato ferito alla testa ieri sera in un agguato nel centro di Alatri nel frusinate. Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito disperare, si trovava in una piazza di ...

"Mi avete spezzato il cuore bastardi tossici. Dio perdona, io no, no". Così il padre di Thomas Bricca, Paolo, in un post sui social esprime il suo dolore per l'agguato a colpi di pistola di cui è ...Il colpo di pistola, la moto T Max sulla quale è arrivato ed è fuggito chi ha aperto il fuoco, le risse dei giorni scorsi e le testimonianze che i carabinieri stanno raccogliendo ...