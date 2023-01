Thomas Bricca ucciso con un colpo alla testa a 18 anni | era con gli amici davanti a un bar di Alatri

Leggi su tpi

(Di martedì 31 gennaio 2023) È stato dichiarato “clinicamente morto” dai medici, 18enne diche ieri sera è stato feritoda undi pistola sparato ad altezza uomo mentre si trovava nei pressi di un bar a Largo Cittadini, nella città in provincia di Frosinone. Secondo le prime testimonianze non si sarebbe trattato di una fatalità, ma di un agguato con un obiettivo ben preciso: lui. È stato trasferito immediatamente all’Ospedale San Camillo di Roma con l’elisoccorso, ma lì gli operatori sanitari hanno constatato che la sua attività cerebrale era assente. Si attendono adesso le canoniche 48 ore per dichiararne la morte. Uno scooter con a bordo due persone con il volto coperto da un casco integrale si è avvicinato a lui ed ha accostato: prima ancora che...