Thomas Bricca | il 18enne di Alatri colpito alla testa in una sparatoria è clinicamente morto

Leggi su open.online

(Di martedì 31 gennaio 2023)dida una pistolettata ieri notte, è. Il ragazzo stato ferito da un colpo di pistola sparato ad altezza uomo mentre si trovava all’esterno di un bar pizzeria a Largo Cittadini nella cittadina in provincia di Frosinone. Il fatto poco dopo le venti di questa sera. Il proiettile lo ha. Alcuni testimoni hanno parlato di una rissa culminata in un agguato. I sanitari hanno trasferito il giovane d’urgenza in elicottero al San Camillo di Roma dove la sua attività cerebrale risulta assente. Per poter dichiarare la morte cerebrale è necessario aspettare le canoniche 48 ore. Secondo chi indaga due persone in sella a un motorino, con il volto coperto da un ...