(Di martedì 31 gennaio 2023) LadiBarsarà disponibile a breve (laè davvero prossima). Annunciati anche i brani inclusi Square Enix ha annunciato laversionedel suo prossimo rhythm game,Bar. La stessa sarà disponibile su PS4 e Nintendo Switch il prossimo 1° febbraio (ossia domani). Come è ormai tradizione per ledei giochi di Square Enix, i progressi compiuti dai giocatori nella nuovaverranno conservati anche nel gioco completo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo....

Square Enix ha annunciato che una demo per il suo prossimo gioco ritmico,Bar Line , sarà disponibile su PS4 e Nintendo Switch il 1 febbraio . continuerà anche nel gioco completo. Secondo l'annuncio, la demo diBar Line darà ai ...... PS5, Xbox Series X - S, PS4 e XBO Journey to the Savage Planet " dal 14 febbraio su Ps5 e XSX Returnal " dal 15 febbraio su PC Wild West Dynasty " dal 16 febbraio su PC...

Theatrhythm: Final Bar Line - Annunciata la demo – PlayStation Zone PlayStation Zone

Theatrhythm Final Bar Line: in arrivo una demo speciale su ... Nintendo Player

Theatrhythm Final Bar Line: ecco la data d’uscita della demo tuttoteK

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE: tutti i dettagli del Season Pass 1 Akiba Gamers

Giochi in uscita a febbraio 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Switch Multiplayer.it

La demo di Theatrhythm Final Bar Line sarà disponibile a breve (la data d'uscita è davvero prossima). Annunciati anche i brani inclusi.Febbraio è il mese di Hogwarts Legacy e di PlayStation VR2, ma sono numerosi i giochi di spessore in uscita su PlayStation, Xbox, PC e Switch: ecco i più attesi.