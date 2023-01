The Flash | per Ezra Miller la porta è ancora aperta | “È in via di guarigione | potrebbe ritornare”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 31 gennaio 2023) James Gunn e Peter Safran, nel corso degli annunci per il reboot dell’universo cinematografico DC, hanno parlato di The, film di Andy Muschietti, affrontando anche la questione relativa al futuro del personaggio di, e del suo interprete, negli ultimi mesi al centro di varie vicende giudiziarie che ne hanno in parte minato la credibilità pubblica, mettendo anche a repentaglio il rapporto di lavoro instaurato con Warner; Safran, in particolare ha dichiarato:”ora è completamente concentrato sul suo percorso di, e noi intendiamo assolutamente sostenerlo durante tutto questo lasso di tempo; quando si sentirà pronto a sedersi al tavolo con noi a discutere, cercheremo di capire quale possa essere il modo migliore per proseguire, ma al momento ...