TFA sostegno 2023 VIII ciclo | i casi in cui non si svolge la prova preselettiva

(Di martedì 31 gennaio 2023) TFAper l'anno accademico 2022/23: siamo in attesa del Decreto Ministeriale che indichi i posti attivabili in base alle disponibilità delle Università nonché le date per lo svolgimento delle selezioni. Si tratta di un passaggio importante perchè ci sono alcune modifiche alla normativa, altre potrebbero ancora arrivare. Pertanto consigliamo ai nostri lettori di tenersi sempre informati su questo argomento. L'articolo .

La ragazza, che stava seguendo il tirocinio formativo abilitante () per l'insegnamento di, si è sentita male ed è andata in ipotermia . Pochi giorni prima un caso analogo era accaduto ...La conclusione del VII cicloè prevista entro il 30 giugno 2023 Tutti i docenti che non si trovano in prima fascia GPS ma che entro la data che sarà comunicata dal Ministero saranno in ...

TFA sostegno 2023, i requisiti di accesso per infanzia e primaria e le selezioni Orizzonte Scuola

Dopo il TFA sostegno che succede Formazione Anicia

TFA sostegno 2023, qualche chiarimento e come prepararsi Informazione Scuola

Elenchi aggiuntivi 2023 alle GPS: nuovi specializzati TFA sostegno in coda anche se hanno punteggi superiori a docenti di prima fascia Orizzonte Scuola

TFA sostegno, 30 giugno 2023 data ultima per concludere il VII ciclo. Nel frattempo si attendono le selezioni per l’VIII Orizzonte Scuola

Sostegno, gli ultimi dati ufficiali del Ministero dell'Istruzione rivelano un costante aumento di docenti supplenti.Giovane partecipante al tirocinio formativo attivo per il sostegno all’Università di Palermo trasportata in ospedale in ambulanza a causa di labbra e mani nere, testimonianza delle colleghe Un giovane ...