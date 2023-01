Testimonianza shock a Le Iene | «Festini a Palermo con Matteo Messina Denaro e un noto politico italiano» – La ricostruzione di La Vardera vicepresidente Antimafia Sicilia

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ismaele Lae Filippo Roma - Le(Foto US Mediaset) “Sto andando a denunciare ai Ros dei carabinieri una storia che quando me l’hanno raccontata, onestamente, non ci potevo credere”. Comincia così lo scioccante racconto che Ismaele La, ex “iena”, oggidella Commissionedella Regione, decide di fare ai microfoni de Le. Nella puntata di questa sera del programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez senza più Teo Mammucari, Filippo Roma ricostruisce così la– raccolta dal deputato regionale e subito denunciata agli inquirenti – di un presunto testimone che parla di alcuniin una villa aa cui avrebbe partecipato – prima ...