Terza vittoria consecutiva per la Primavera contro il Pordenone

(Di martedì 31 gennaio 2023) Terzo successo consecutivo per i giovani biancazzurri di mister Vito Grieco, che nella sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno, si sono imposti per 3-0 sulsul terreno del “G.B. Fabbri”. Labiancazzurra parte forte e dopo soli due giri di lancette sfiora il vantaggio con Angeletti, la cui conclusione dall’interno dell’area di rigore si stampa sul palo. A metà primo tempo è lo stesso attaccante spallino a rompere l’equilibrio, realizzando il gol del vantaggio dopo una bella combinazione nello stretto con Rao. Nella ripresa la SPAL continua a dominare il match, ma il portiere ospite Gallo si supera in più circostanze neutralizzando i vari tentativi degli spallini. Negli ultimi dieci minuti sono, infine, due autogol di Andrea Biscontin e dello stesso portiere neroverde a chiudere definitivamente il match. Grazie a ...