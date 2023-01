Tennis | spiraglio US Open per Djokovic | governo Usa valuta di far cadere l’obbligo vaccinale

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) Buone notizie per Novak, che salvo sorprese potrà partecipare allo US2023. Ilstatunitense ha infatti intenzione di annullare lo stato d’emergenza – e quindi far– per l’11 maggio. Ilta serbo sarebbe dunque costretto a saltare i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, ma potrebbe ritornare nel paese per il torneo di Cincinnati e lo US. Al momento non c’è ancora l’ufficialità, ma quantomeno per il numero uno al mondo si apre uno. Dopo il ritorno vittorioso in Australia – nel 2022 non aveva potuto prendere parte allo slam per via del visto negato –sogna anche il ritorno a Flushing Meadows. SportFace.