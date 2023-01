Tennis | Matteo Berrettini giocherà l’ATP 500 di Acapulco! Fissate date e torneo del rientro

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023)farà il proprio ritorno in campo in occasione delATP 500 di Acapulco, che andrà in scena nella località messicana dal 27 febbraio al 4 marzo. Ilta italiano ha dunque scelto l’evento sul cemento per rimettersi in gioco dopo l’eliminazione rimediata un paio di settimane fa al primo turno degli Australian Open per mano del britannico Andy Murray. Il romano ha optato per quasi un mese e mezzo lontano dai riflettori sportivi, utilizzando questo periodo per allenarsi e per preservare il proprio fisico dopo i tanti acciacchi della passata stagione. Il finalista di Wimbledon 2021 è scivolato al 22mo posto nel ranking ATP e potrebbe perdere ancora qualche piazza nelle prossime settimane, ad Acapulco sarà chiamato a farsi strada e a portare a casa punti preziosi per incominciare la scalata verso ...