Teatro Donizetti | in scena a settembre l’opera lirica ispirata a Raffaella Carrà

(Di martedì 31 gennaio 2023) La presentazione. S’intitola «Raffa in the Sky» la nuova operacommissionata dalla Fondazioneper il 2023, anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. Il progetto è stato presentato martedì 31 gennaio a Palafrizzoni.

... attrice e modella che ha intrecciato la sua carriera artistica con la società italiana e non solo, ora è anche musa di 'Raffa in the Sky', la nuova opera che debutterà aldi Bergamo,...... coreografo e regista televisivo, per tanti anni compagno di vita e di lavoro di Raffaella Carrà , l'artista morta il 5 luglio 2021 alla quale la Fondazionedi Bergamo, in occasione ...

Cantanti lirici “in ballo” con il Tuca Tuca, un direttore d’orchestra che sfida Canzonissima, librettisti d’opera che declinano Com’è bello far l’amore ...«Raffaella sarebbe incuriosita, lusingata, emozionata». A parlare è Sergio Japino, coreografo e regista televisivo, per tanti anni compagno di vita e di lavoro di ...