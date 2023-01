“Te lo rimangi!” GF Vip 7 | Alfonso Signorini mai così duro | asfalta Daniele Dal Moro

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) GF Vip 7,confronto durante la puntata di ieri, lunedì 30 gennaio, traDal: le parole del concorrente non sono proprio piaciute.è stato sotto i riflettori anche per la sua tormentata storia con Oriana Marzoli che ieri ha cercato di chiarire. Spiega: “Il mio percorso, la mia vita è stata segnata da persone che non si sono comportate nel migliore dei modi. Se dovessi dirti il perché, io non lo so”. “Non credo di essermelo mai meritato, non lo so. Non sono mai stata una persona cattiva. Il problema tra me e Oriana non è solo la fiducia, il mio punto di domanda è che non riesco a capire il valore che lei dà alla nostra cosa. Io penso che a Oriana sia sempre piaciuto Luca”. Parole che non hanno lasciato indifferente ...