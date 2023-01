Tapis roulant acquatico | questa nuova disciplina sta spopolando | il corpo si modella radicalmente

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 31 gennaio 2023) Anche se la vita frenetica di tutti i giorni ci assorbe una grandissima quantità di tempo ed energia, riuscire a ritagliarsi un paio di ore per dedicarsi alla cura del propriosarebbe una buona abitudine da prendere. Non solo per cercare di perdere i chili in eccesso, ma anche per permettere il corretto funzionamento … L'articolo proviene da Velvet Gossip.