Tacchinardi | «Allegri ha una precisa strategia comunicativa»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Bandiera della Juventus con oltre 400 presenze, Alessioha parlato a La Gazzetta dello Sport a proposito delle parole disulla necessità di fare punti per la salvezza: «Io credo che la sue dichiarazioni forti abbiano due motivazioni e rientrino in una. La prima: distogliere l’attenzione dall’involuzione in cui è caduta la squadra dopo il Mondiale, senza entrare nei dettagli tecnici. La seconda: lanciare un messaggio chiaro ai calciatori, ma senza fare nomi e cognomi per non rompere il filo sottile che lega l’allenatore allo spogliatoio. Ecco, qui si sente la mancanza di una figura tecnica in società». L'articolo proviene da Calcio News 24.