Superlega | Tribunale Madrid | Uefa e Fifa non possono sanzionare club

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023), 31 gen. - (Adnkronos) - Ilprovinciale diha pronunciato una sentenza in favore delle. I giudici avrebbero quindi accolto il ricorso contro ilMercantile numero 17 respingendo l'opposizione della. Nel documento a cui il quotidiano sportivo spagnolo 'As' riferisce di aver avuto accesso, si legge che "nongiustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da una scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l'iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la". Sempre secondo quanto scrive l'edizione ...